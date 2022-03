Taglio accise su benzine a 25 centesimi, bonus da 200 euro e bollette in 24 rate. Queste sono alcune delle nuove misure previste nel decreto taglia prezzi. Lo Stato sta pensando a nuove strategie per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Si parla della riduzione di venticinque centesimi in meno al litro sul prezzo della benzina e del gasolio, ma fino ad aprile. Per le imprese invece, sorge l’opportunità di pagare le bollette di luce e gas in rate fino a due anni (24 mesi). E non è tutto. Riguardo le famiglie, si prevede l’introduzione del bonus sociale inerente alle bollette.

In un primo momento, si era parlato di versare il 50% subito e il resto diviso in dieci rate, facendo riferimento al pagamento di luce e gas emessi da gennaio ad aprile. Ma le regole cambiano di continuo, perché si sta cercando di trovare un accordo comune e vantaggioso per tutti. Nei prossimi giorni sapremo di più su questo argomento.