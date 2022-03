Il Bonus Affitti raddoppia: per alcune categorie arrivano altri duemila euro

La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 155) ha previsto il bonus affitti per i giovani under 31. Si tratta di un’importante agevolazione che si sostanzia in una detrazione dell’imposta lorda pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione. Ma fino ad un massimo consentito di 2mila euro (e non più di 2.400 come in passato). A finanziare tale agevolazione è il Fondo affitti giovani che mira a tutelare i ragazzi e le ragazze under 31 che si trovano in situazioni di svantaggio economico. Vediamo insieme come funziona il bonus e quali sono i requisiti necessari per poterlo ottenere.

Under 31

Iniziamo col dire che l’obiettivo principale del bonus affitti under 31 è quello di agevolare i giovani che intendono uscire dall’abitazione della loro famiglia e diventare così più indipendenti e autonomi. A poterlo richiedere sono dunque tutti i ragazzi di età compresa tra i 20 ed i 31 anni che abbiamo un reddito annuo non superiore ai 15.493,71 euro. Sarà poi necessario che il soggetto richiedente abbia stipulato un contratto d’affitto per la sua prima abitazione. L’immobile in affitto dovrà inoltre non essere lo stesso dei genitori e non rientrare in categorie abitative di lusso o ad uso turistico.

Aspetto molto importante del bonus affitti under 31 è che questo possa essere richiesto per un periodo massimo di 4 anni dal momento in cui si stipula un contratto d’affitto. La detrazione massima è di 2mila euro, con un minimo di agevolazione prevista annualmente che è di 991,61 euro.

