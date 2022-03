Venerdì 25 marzo alle ore 10 a Somma Vesuviana, 600 bambini dai rispettivi plessi scolastici del primo circolo didattico parteciperanno a ”MarciAmo per Rivoluzionare il Cuore!”. Una marcia per la pace che sfilerà per le strade della città che collegano i vari plessi alla piazza centrale del paese. ”Sarà la marcia del silenzio per la pace – dice Maria Di Fiore, dirigente del primo circolo didattico. Qui sono accolti 9 bambini provenienti dall’Ucraina. – Un corteo multicolore per rispetto della diversità. I bambini di Mercato Vecchio avranno il colore verde, i bambini del plesso capoluogo il colore Rosso, gli alunni della De Lieto il colore Arancione. I bambini del plesso Gino Auriemma sfileranno con il colore celeste e blu e i piccoli della scuola De Matha avranno il colore giallo.

Ognuno percorrerà le sue strade ma tutti per la pace saranno insieme nella piazza centrale. Giunti in piazza i bambini con 50 tessere grandi e colorate comporranno un grande cuore”. Per Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, ”sarebbe bello se i genitori, gli adulti, i commercianti, potessero al passaggio dei bambini, esporre una bandiera della pace. Magari insieme dell’Italia, dell’Ucraina e dell’Europa”.