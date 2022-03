Chiuso ad horas un supermercato in provincia di Avellino a causa di gravi irregolarità riscontrate dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Salerno. Nell’ambito dei controlli sul rispetto delle normative igienico-sanitarie e di quelle previste per l’emergenza sanitaria, i militari insieme ai medici della locale Asl hanno disposto l’immediata chiusura del supermercato per tutte le attività. Compresi i reparti di macelleria, gastronomia e deposito. Il provvedimento è scattato a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Ha portato al sequestro di quindici chilogrammi di prodotti tra carne e alimenti lattiero-caseari privi di indicazioni sulla tracciabilità.

Aveva posto in commercio diversi prodotti ittici surgelati senza garantirne la dovuta tracciabilità. Per questo motivo il titolare di un esercizio commerciale si è visto invece sequestrare gli alimenti ed elevare una multa. È accaduto ad Ercolano (Napoli) dove i militari della Capitaneria di Porto di Torre del Greco. hanno provveduto ad ispezionare diverse attività commerciali nell’area mercatale della città vesuviana. Dai controlli è emerso che il rivenditore aveva posto in commercio prodotti surgelati senza garantirne la dovuta tracciabilità. In mancanza di tale requisito, per tutelare la salute dei consumatori.