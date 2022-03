«Ciao, ci scusiamo per la tua esperienza. Questo problema è stato risolto ora. Facci sapere se riscontri ancora problemi con l’accesso a Google Maps». Così Google Maps si è rivolta agli utenti su Twitter scusandosi per i disagi emergi per diverse ore. L’app di navigazione è infatti andata in tilt in tutto il mondo. Secondo Down Detector, i problemi sono iniziati intorno alle 15:44 di venerdì 18 marzo e hanno interessando gli utenti a livello globale. Tantissime le segnalazioni, giunte da diversi Paesi. Al momento l’azienda non ha fornito una spiegazione su cosa sia accaduto. I problemi sembrano aver interessato sia l’app che il sito web raggiungibile da desktop.