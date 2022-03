A Ottaviano i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero per porto abusivo di arma bianca un 30enne del posto. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in viale Elena. Segnalata la presenza di un uomo in strada armato di katana. Fortunatamente il 30enne, in fase di alterazione psicofisica probabilmente per aver assunto alcolici. Quando ha visto i Carabinieri non ha opposto alcuna resistenza e ha lasciato cadere l’arma arrendendosi immediatamente. L’uomo è finito denunciato e l’arma tradizionale giapponese è sotto sequestro.

Gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli sono invece intervenuti in corso Sirena a Barra per una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da un uomo che ha raccontato di essere stato contattato dal fratello. Poco prima, era finito aggredito fisicamente dal figlio. Gli operatori, una volta all’interno dell’appartamento, hanno identificato l’uomo per un 45enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia.