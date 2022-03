I Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli sono intervenuti in una scuola superiore nel quartiere Soccavo, zona occidentale della città. Qui la segnalazione di due pistole all’interno di una classe. La segnalazione è arrivata al 112 dalla dirigente scolastica dell’istituto, allertata da un’insegnante. All’ingresso in un’aula ha notato alcune alunne che stavano giocando con due pistole. I militari intervenuti hanno recuperato le due armi. Erano repliche di una Beretta 92 prive di tappo rosso e piombatura interna. Secondo quanto ricostruito, le pistole erano state portate per gioco in aula da uno degli alunni della classe.

I suoi compagni, incuriositi, hanno quindi iniziato a passarsele scattando selfie e girando video da pubblicare sui social network. Entrambe le pistole sono finite sequestrate. Sono in corso accertamenti per chiarire la provenienza delle armi.