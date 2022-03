Durante il servizio di controllo del territorio, transitando in piazza Madonna dell’Arco, nei pressi del parcheggio del centro commerciale La Birreria, gli agenti del commissariato Secondigliano hanno notato un giovane. Dopo aver smontato le barre portapacchi dal tettuccio di un’auto, armeggiava accanto alla portiera della vettura. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una chiave esagonale e di un giravite a doppia punta. V.A., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è finito arrestato per furto aggravato, tentato furto e danneggiamento aggravato.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, invece durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso un supermercato della galleria commerciale di via Marco Aurelio. Da qui è arrivata la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da un addetto alla vigilanza. Ha raccontato che, poco prima, insieme ad una dipendente aveva fermato una persona che, dopo aver oltrepassato le casse facendo scattare l’allarme sonoro antitaccheggio, alla richiesta di mostrare il contenuto della sua borsa, aveva tentato di darsi alla fuga poiché aveva rubato diversi prodotti dolciari e cosmetici per un valore di circa 180 euro.