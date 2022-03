Furti attrezzi e materiali per edilizia: 4 arresti in Campania. Gli arrestati risiedono nei comuni vesuviani di Ottaviano, Terzigno e San Giuseppe Vesuviano, e a Sarno. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Si è sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali. I reati sono perpetrati anche nelle province di Frosinone e Latina in diverse città delle province di Caserta, Napoli, Salerno, Frosinone e Latina tra novembre 2018 e novembre 2019. Il reato contestato è associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio. Sono inoltre recuperati vari mezzi del valore di circa 600mila euro, restituiti ai legittimi proprietari.

Il provvedimento restrittivo è arrivato a conclusione di un’attività investigativa, condotta dall’Arma e coordinata dai magistrati sammaritani, supportata anche da intercettazioni telefoniche e ambientali.