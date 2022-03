Fucile puntato contro bambino in un ristorante, condanne rapide e pesanti – IL VIDEO

“Sono pesanti le condanne arrivate ai danni dei tre delinquenti che rapinarono il ristorante “un posto al sole” a Casavatore, la sera del 9 ottobre 2021, ora dovranno scontare pene detentive che vanno da 6 a 10 anni. Pene esemplari e giuste contro chi non ha avuto scrupoli nel puntare le proprie armi contro le famiglie. Contro le donne, contro i bambini che stava passando una serata in allegria all’interno di un ristorante. La deriva violenta e criminale che sta investendo, ormai da troppo tempo, tutta la Campania è da fermata. Ad ogni costo anche con la tolleranza zero, pene rapide ed efficaci e certezza della pena. Così Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde.

“Contro questi soggetti non può esserci alcun tipo di tolleranza o giustificazione e fa piacere notare che questa vicenda ha trovato un suo epilogo in soli 5 mesi. Grazie anche ai video prontamente forniti alle autorità e che noi contribuimmo a diffondere. Fondamentali poi per identificare gli autori del gesto ignobile. Un esempio di buon funzionamento delle istituzioni a dimostrazione che è possibile incidere in maniera decisiva contro la criminalità, ma per raggiungere risultati efficaci è necessario fare ancora di più coordinare le azioni, aumentare la prevenzione, il controllo del territorio e anche la repressione dove necessario. La Campania e suoi cittadini non possono essere schiavi dei criminali che vorrebbero soggiogarci”.