Freddo dalla Siberia, molti sindaci del Sud chiudono le scuole

Continua l’ondata di maltempo che da sabato scorso sta interessando il sud Italia. In particolare nella provincia di Foggia dove abbondanti nevicate sono scese nel cuore della notte sul Subappennino dauno e sulle vette più alte della Capitanata. I sindaci dei comuni di Monteleone di Puglia, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Deliceto, Orsara di Puglia, Accadia hanno disposto la chiusura delle scuole per oggi. Anche in Basilicata dove sta nevicando da alcune ore, in particolare sulla provincia di Potenza. Il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, ha disposto la chiusura delle scuole.

«A causa delle avverse condizioni meteo – ha scritto su facebook il primo cittadino potentino – è disposta la chiusura di tutte le scuole, eccezion fatta per gli asili nido che potranno restare regolarmente aperti nella giornata di oggi». Il provvedimento di chiusura delle scuole preso anche da altri sindaci lucani. Finora, comunque, non sono segnalati particolari disagi alla circolazione sulla principali strade della regione.