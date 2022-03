Forte terremoto nel Napoletano, magnitudo 3.6 e gente in strada

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è registrata dall’Osservatorio Vesuviano alle 19.45 con epicentro a Pozzuoli (Napoli). I fatti nell’area di Agnano-Pisciarelli, alla profondità di 2,7 km. La Polizia municipale di Pozzuoli sta eseguendo le verifiche sul territorio, in particolare nelle aree prossime all’epicentro. Non risultano al momento segnalazioni di danni. Il Comune di Pozzuoli ricorda che proprio oggi è pubblicato il bollettino settimanale dell’Osservatorio Vesuviano. Non risultano variazioni significative rispetto alla situazione delle settimane precedenti.

Scrive la sezione di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. «Alla luce dei dati di monitoraggio si evidenzia nella settimana dal 14 al 20 marzo 2022 nell’area dei Campi Flegrei sono registrati 125 terremoti. L’evento di magnitudo più alta Md 3.5, avvertito in tutti i Campi Flegrei, si é verificato il 16 marzo alle 15.14. Con profondità 2,54 km ed epicentro nella Solfatara. Dalle 15.12 locali del 16 marzo é stato registrato uno sciame sismico costituito da 37 terremoti con Md max 3.5 localizzati nell’area Solfatara-Pisciarelli».