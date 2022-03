Scossa di terremoto in Calabria. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo stimata del 4.1 (in un primo momento compresa tra 4.0 e 4.5) nel Tirreno meridionale, all’altezza del territorio di Vibo Valentia. Il terremoto e’ avvenuto a una profondita’ di 165 km nel Tirreno meridionale di fronte la costa di Vibo Valentia. A una latitudine di 38.618 e una longitudine di 15.623. La scossa e’ stata avvertita dalla popolazione, ma non si registrano danni al momento. Segnalazioni sono arrivate addirittura da Messina dove qualcuno ha avvertito il movimento.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 4.1 è classificato come terremoto “leggero” e descritto nel modo seguente: oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari.