Ieri sera, durante un incontro di basket di serie C tra le squadre di Portici e Mondragone, in Campania, e’ scoppiata una lite, prima in campo e poi tra tifosi e giocatori. Intervenuti sul posto i carabinieri. La partita e’ stata sospesa dall’arbitro di gara e gli spettatori sono stati allontanati. Non risultano feriti o danni. La gara in corso era quella tra i padroni di casa napoletani della Growatt Portici 2000 e gli ospiti casertani della Fugigreno Beauty Outlet Mondragone. Team impegnati nella prima giornata della seconda fase del campionato, quella che vale la promozione.

Alla fine c’è voluto l’intervento dei carabinieri della vicina San Sebastiano al Vesuvio per riportare la calma e separare i contendenti. Non risultano feriti o danni, ma sono in corso gli accertamenti del caso sull’intera vicenda. Gli arbitri Eduardo De Risi di Santa Maria La Carità e Francesco Giordano di Sant’Antonio Abate hanno invece decretato la fine anticipata dell’incontro, che non è ripreso dopo la rissa: spetterà ora al Giudice Sportivo prendere le decisione del caso e decidere se farla rigiocare o meno.