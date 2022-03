Il Bonus Baby–Sitting e Centri Estivi 2022 è un servizio pensato e rivolto ai genitori di figli minori di 14 anni. Si tratta di un sostegno che prevede, per i genitori che non usufruiscono del congedo parentale e che non svolgono l’attività lavorativa in modo agile. Serve a richiedere il Bonus e poter usufruire di servizi di Baby Sitting in caso di infezione da Covid-19 del figlio quarantena disposta dalla Asl di riferimento. O di sospensione dell’attività didattica del bambino

A chi è rivolto.

Il Bonus Inps è rivolto a chi è iscritto alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, al personale del comparto sicurezza. Così come difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze legate all’attuale emergenza.

Il bonus baby-sitting o centri estivi è un servizio per i genitori di figli minori di 14 anni per richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia. In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il bonus asilo nido.