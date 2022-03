A Qualiano i militari hanno controllato un ferramenta e hanno constatato che il titolare vendeva al dettaglio, bombole di gpl per uso domestico. Tutto senza alcuna autorizzazione. Denunciato a piede libero per i reati di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti. Oltre a omessa denuncia di materie esplodenti e per violazioni in merito alla disciplina dei depositi gpl. In più, i carabinieri hanno sequestrato i 2mila metri quadrati di locale e le 65 bombole, che sono affidate a una ditta specializzata.

Intanto l’approvvigionamento di Gas russo in direzione ovest per l’Europa tramite il gasdotto Yamal-Europa e’ stato interrotto. Lo riporta la Reuters, basandosi sul monitoraggio dei dati relativi al confine tra Polonia e Germania. Restano stabili invece i flussi de Gas russo in Europa da altri gasdotti, tra cui il Nord Stream 1 che attraversa il Mar Baltico. Sul gasdotto Yamal-Europe ci sono offerte preliminari per flussi in direzione est, verso la Polonia dalla Germania, da 4,3 milioni di kilowattora all’ora fino a domani mattina, secondo i dati dell’operatore del gasdotto Gascade.