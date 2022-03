«Prevediamo detrazioni per i percettori di redditi fino a 28mila euro con almeno due figli a carico, pari a 30 euro per ciascun figlio. O un unico figlio disabile, pari a 40 euro. Lo facciamo in una fase economica fortemente peggiorata che vede l’aumento dell’inflazione e il contesto di economia di guerra generato del conflitto tra Ucraina e Russia». Lo ha annunciato in aula il presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania Francesco Picarone (Pd). Illustrando così il disegno di legge, ad iniziativa dell’assessore regionale al Bilancio, Ettore Cinque. Prevede un sostegno alle famiglie numerose, con detrazioni fiscali per figli fiscalmente a carico. Il ddl è approvato all’unanimità, compresa la variazione al bilancio di previsione 2022-2024 che consentirà le detrazioni.

«Con questo disegno di legge diamo un ulteriore segnale di attenzione alle fasce deboli. È una manovra da 24 milioni – ha aggiunto Picarone -, entrate realizzate grazie all’incremento dei valori energetici del termovalorizzatore di Acerra. Modificare il numero delle aliquote delle addizionali regionali Irpef portandole a quattro, in coerenza con la riforma nazionale delle aliquote Irpef».

«Le detrazioni per figli fiscalmente a carico – ha sottolineato la capogruppo M5s Valeria Ciarambino – sono un risultato politico del Movimento 5 Stelle. Già in occasione della discussione della legge di Stabilità 2022, propose emendamenti per introdurle a favore delle famiglie numerose o con un solo figlio disabile a carico. Riconosciamo alla giunta regionale di aver mantenuto l’impegno assunto e di averlo onorato alla prima scadenza possibile. giungendo alla approvazione di un disegno di legge per le fasce deboli».