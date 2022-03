Marche da bollo false spacciate da parcheggiatori abusivi fuori agli uffici pubblici e anche da avvocati per le pratiche giudiziarie nei tribunali. Un vero e proprio mercato, con base tra Napoli e Caserta e canali di distribuzione nelle altre province campane, e anche a Roma. Un business fermato dalla Procura di Napoli Nord e dai carabinieri del comando Antifalsificazione monetaria. Gli inquirenti hanno scoperto che i supporti in bianco, che erano poi personalizzati dai falsari con sofisticate tecniche, arrivavano dalla Cina.

Diciotto gli indagati. In dieci, quasi tutti falsari e distributori dei valori falsi, sono finiti agli arresti domiciliari. Mentre per cinque è disposto dal gip l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; per i tre avvocati coinvolti, è scattata l’interdizione dalla professione. In particolare, per i due legali del foro di Santa Maria Capua Vetere la sospensione è stata fissata in 12 mesi, per quello del foro di Napoli Nord in sei mesi.