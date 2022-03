Sono settanta gli orologi di marca, tutti contraffatti, sequestrati in un negozio operante nei pressi della Stazione Centrale dagli uomini della polizia locale di Napoli. Il titolare dell’attività commerciale, uno straniero di 58 anni, esponeva in vetrina gli orologi contraffatti. Tutti gli orologi sono finiti sequestrati e il commerciante, oltre ad essere denunciato, è multato per 5000 euro. Gestiva infatti l’attività commerciale in assenza dell’autorizzazione amministrativa.

I Falchi della Squadra Mobile hanno invece effettuato un controllo in via Calasanzio presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto due bilancini di precisione, 2 bustine con 107 grammi circa di diverse sostanze stupefacenti, un frullatore e diverso materiale per il confezionamento della droga. In un borsello, hanno trovato numerosi documenti non intestati all’uomo, tra cui 4 patenti di guida italiane. Di cui 3 intestate a cittadini stranieri che non risultavano presenti negli archivi della motorizzazione. Una patente senegalese, 5 carte di identità elettroniche contraffatte, una carta di identità risultata smarrita lo scorso 4 gennaio, due passaporti emessi dalle autorità della Colombia e della Repubblica Ceca, una tessera sanitaria e 1.790 euro.