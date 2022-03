Ci sarebbe una fuoriuscita di gas dietro l’esplosione di una bombola che il conducente di un’auto in transito al Corso Garibaldi di Grumo Nevano (Napoli) stava trasportando. L’uomo alla guida dell’auto e’ morto sul colpo e il suo corpo era interamente carbonizzato. L’auto, dopo aver preso fuoco, e’ esplosa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione i quali hanno visionato le immagini del sistema di video sorveglianza presenti in zona. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l’identificazione del cadavere e per accertare l’esatta dinamica dell’evento. Le fiamme sono domate dai vigili del fuoco.

La vittima è un uomo di Arzano. In un primo momento si è pensato che trasportasse una bombola, ma forse l’esplosione è causa dalla rottura dell’alimentazione del veicolo. Non si esclude che qualche buca possa avere provocato la lesione. Ma è tutto da accertare.