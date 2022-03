Il medico legale sta eseguendo, all’ospedale di Battipaglia (Salerno), l’autopsia sul corpo di Anna Borsa. La trentenne uccisa da suo ex, Alfredo Erra, nel salone di bellezza di Pontecagnano. La salma della giovane sara’ trasferita, al termine dell’autopsia, nella camera mortuaria dell’impresa di pompe funebri in via San Leonardo a Salerno. Domani mattina alle 11 saranno celebrati i funerali nella chiesa Maria Santissima del Rosario di Pompei del quartiere Mariconda di Salerno dove la famiglia della giovane era molto conosciuta.

Intanto migliorano le condizioni di A.C., il giovane ferito nel negozio di parrucchiere dove è stata uccisa Anna Borsa. L’ex della donna, ora arrestato, ha colpito con due proiettili l’uomo che era entrato sentendo trambusto. Uno dei proiettili l’ha ferito alla spalla e l’altro ha raggiunto il polmone. Dopo l’operazione d’urgenza, il malcapitato è ricoverato in terapia intensiva, per poi essere trasferito nel reparto di chirurgia d’urgenza.