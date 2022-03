Eletta Presidente di CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) della Provincia di Napoli, Daniela Nunziata Rega prima donna a ricoprire questo ruolo. Trent’anni, di Palma Campania titolare dell’Azienda Agricola Turiello. Riconfermato direttore provinciale Fabio Marozzi. Eletti i nuovi membri della direzione e giunta provinciale e dell’assemblea elettiva regionale costituiti in massima parte di imprenditori agricoli, tra cui molte donne. Presenti all’ottava assemblea provinciale, che si è tenuta al Hotel Ferrari Best Western di San Vitaliano, oltre 100 imprenditori agricoli di tutta la provincia di Napoli rappresentanti tutti i settori produttivi.

Diversi i punti trattati anche con l’assessore regionale al ramo Nicola Caputo. Una discussione a cui hanno partecipato tutti gli imprenditori sottolineando soprattutto l’aumento dei costi di produzione. Così come ha riferito un agricoltore di Giugliano: «Compriamo in euro e vendiamo in centesimi!». A Daniela Nunziata Rega la sfida di rilanciare il settore a Napoli e provincia. I temi trattati sono appunto la sfida globale, le strategie ambientali, di produttività e multifunzionalità e le politiche internazionali. Argomenti caldi vista anche l’attuale situazione globale.