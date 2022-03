Tragedia a Casoria, dove un uomo di 58 anni è morto soffocato da un boccone di mozzarella. È successo a una festa di laurea in un ristorante in provincia di Napoli: dopo il morso, inutili i tentativi di salvargli la vita perché l’uomo è morto in pochi minuti davanti ai parenti e a tutti i presenti che si trovavano nel locale in quel momento. Non è servito neanche l’intervento del 118 che non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso. L’uomo avrebbe avvertito il malore dopo aver mangiato un boccone di mozzarella e in pochi secondi sarebbe diventato cianotico.

I presenti hanno chiamato immediatamente un’ambulanza e dato vita ai primi soccorsi. Sul posto anche le forze dell’ordine per ascoltare le testimonianze. Ma non c’è nessun dubbio: fatale è stato il boccone di mozzarella che ha causato la morte per soffocamento. In questi casi, si parla spesso della manovra di Heimlich, che permette di salvare la vita se eseguita correttamente.