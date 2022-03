Tragedia ad Altavilla Silentina, dove una poliziotta si è tolta la vita pare utilizzando la pistola d’ordinanza. A fare l’amara scoperta, ieri mattina, un suo familiare che si era recato presso la sua abitazione per farle visita. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Informati, subito, i carabinieri che, dopo aver relazionato alla Procura di riferimento, hanno sequestrato momentaneamente la salma per consentire al medico legale di effettuare l’esame esterno sul corpo della donna, che lascia il marito e due figli. Ignoti i motivi che hanno spinto la poliziotta a compiere l’insano gesto. Dolore nel piccolo paese salernitano, dove la notizia si è subito diffusa tra i residenti.

Non ci sarebbero tracce di intrusioni o colluttazioni, ma la scena che si è evidenziata era quella di qualcuno che aveva deciso di farla finita. Le indagini e gli elementi rinvenuti sul posto dovranno in ogni caso appurare questa ipotesi. La donna lavorava alla Polizia di Stato di Potenza, lascia il marito e due figli.