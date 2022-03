Ferma un ragazzo, gli mostra il seno e poi inizia a palpargli le parti intime. Lui però fugge e la denuncia. E’ quanto accaduto, in località Acquabianca di Pisciotta, ad un giovane di 21 anni che ha sporto denuncia ai carabinieri. A denunciare la molestia è il ragazzo di 21 anni che sarebbe stato alla vicina dalla donna con la scusa di ricevere delle informazioni. Ma poi non è andata così. La donna ha iniziato a fare domande più spinte, per poi alzarsi la felpa per mostrargli il seno e toccargli le parti intime. Il 21enne si è divincolato, è salito a bordo della sua auto e si è allontanato. La donna, a bordo di una Lancia Ypsilon grigia, è rimasta in zona per pochi minuti e poi è andata via.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione, che ora stanno indagando su quanto accaduto. Il giovane ha dato anche una descrizione della donna per permettere di riconoscerla. Avrebbe un’età apparente di 45-50 anni.