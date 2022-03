Individuati i tre giovani che lo scorso 25 febbraio hanno danneggiato una giostrina per bambini nella villa comunale di Sant’Antimo. Nella circostanza i tre hanno anche preso a calci delle panchine per poi sradicarle. Il tutto finì immortalato in un video, pubblicato poi sui social network. Anche se con i loro volti oscurati, il video è utilizzato dai Carabinieri della tenenza di Sant’Antimo insieme alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per l’identificazione dei tre giovani. Sono tutti e tre di Sant’Antimo, incensurati e di 21 e 22 anni. I tre giovani sono finiti denunciati per danneggiamento aggravato.

Intanto ennesimo ritrovamento di microtelefoni nel carcere di Napoli Poggioreale, nel corso di una operazione, ieri sera, della Polizia Penitenziaria in sede. I cellulari sono scoperti durante una perquisizione straordinaria nel reparto Napoli. Qui hanno rinvenuto tre micro telefonini e un caricabatterie perfettamente funzionanti. I telefoni saranno sottoposti al setaccio dagli inquirenti per poter verificare il traffico telefonico ed eventuali illeciti.