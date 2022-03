La DIMEGAS di Pagani sarà presente per la prima volta all’EnergyMed, l’appuntamento più importante del centro-sud Italia in materia di energia, sostenibilità e riciclo. Riflettori accesi, dunque, sul Padiglione 6 dell’evento, che si terrà da domani 24 fino al 26 marzo a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare. L’ azienda paganese diretta dall’Ingegnere Nunzia Manuela Giordano sarà presente durante la tre giorni dedicata e parteciperà attivamente al social point in cui le imprese, gli enti locali e le associazioni potranno confrontarsi sui tempi dell’efficienza energetica, sulla mobilità sostenibile e sul riciclo.

Un appuntamento importante per il team paganese che rappresenterà l’inizio della svolta. La DIMEGAS, infatti, che è partita da GPL, gas metano e poi luce, oggi apre ad un nuovo capitolo della sua storia: l’efficienza. “La capacità di ascoltare i bisogni dei propri clienti ha umanizzato la nostra realtà diventando negli anni una vera famiglia che sta conquistando il territorio nazionale ma che non dimentica le sue radici” racconta la giovane donna al timone di una realtà dinamica ed energica.

Nunzia Manuela Giordano, figlia di Michele Giordano, socio fondatore della DIMEGAS ha ereditato il senso di squadra e di famiglia dal suo papà, l’esperienza dagli zii Di Natale, ideatori e fondatori dell’azienda e grazie alla sua caparbietà ha raggiunto livelli eccelsi.