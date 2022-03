Dichiarazioni dei redditi 2022, slittano le date. Il 730 precompilato sarà a disposizione dei contribuenti sul sito dell’Agenzia delle entrate a partire dal 23 maggio. Potrà essere modificato e inviato probabilmente a partire da giugno. La data deve essere ancora fissata. Per inviarlo, direttamente dal sito all’Agenzia o al Caf o al professionista o al sostituto d’imposta, invece di sarà tempo fino al 30 settembre.

A determinare il rinvio della data di arrivo del 730 precompilato per i contribuenti è la mini proroga della scadenza per la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura dei bonus edilizi. Un emendamento al decreto Sostegni ter approvato nei giorni scorsi ha spostato infatti al 29 aprile la scadenza inizialmente prevista il 7 aprile. Questo ha provocato lo spostamento al 23 maggio della data in cui l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello730 precompilato sul suo sito internet (inizialmente la prevista era il 30 aprile).