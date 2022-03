De Luca: “Chiudiamo i reparti Covid, ospedali saranno riconvertiti”

“Credo che la prossima settimana apriremo i reparti che sono stati chiusi per accogliere i pazienti Covid. Abbiamo una situazione del contagio assolutamente sotto controllo ci sono tutte le condizioni per riaprire le attività ordinarie sospese in questo periodo”. Lo ha affermato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. “Massima disponibilita’ ad accogliere profughi ucraini. Oggi in Campania l’arrivo di centinaia di profughi. Noi dobbiamo fare attenzione a un aspetto del problema. Dobbiamo garantire che sul piano sanitario non ci siano diffusioni di contagio. Purtroppo sia in Russia che in Ucraina. Dovranno avere quarantena e tamponi, dobbiamo mettere in campo vaccinazione ed evitare rischio focolai di contagio Covid o arrivino varianti Covid che non conosciamo”.

“Stiamo lavorando per tentare di stabilizzare le centinaia di infermieri assunti in via transitoria assunti per far fronte Covid. Vorremmo proroga fino a dicembre, misure per automatica stabilizzazione per personale che ha dato contributo importante ad affrontare quarta ondata Covid”.