Roma è il comune con il maggior numero di famiglie (1.325.647) in Italia, all’opposto si colloca Pedesina, in provincia di Sondrio, che ne ha appena 20. Il primato di famiglie mediamente più numerose spetta a Volla, in provincia di Napoli (3,12 componenti). Mentre quello delle più piccole lo detiene Fascia, in provincia di Genova (1,14 persone). È quanto emerge dal rapporto Istat “Censimento permanente della popolazione. Le famiglie in Italia – Anni 2018 e 2019”. Tra il 2011 e il 2019, dice il rapporto, il numero di famiglie è aumentato nel 56% dei Comuni italiani. In circa la metà di quelli piccoli, con popolazione fino a 10mila abitanti. Ma anche in quelli di maggiore dimensione demografica (oltre i 150mila abitanti), con l’unica eccezione di Messina. In termini percentuali, il comune con il maggior incremento di famiglie è Alfedena (+34,3%, 127 famiglie in più), quello con il calo più marcato è Villa Santa Lucia degli Abruzzi (-31,4%, 27 famiglie in meno), entrambi in provincia dell’Aquila.

La diversa composizione delle strutture familiari nei territori italiani e’ evidente anche a livello provinciale. Le province del Nord, in particolare quelle del Nord-ovest, e del Centro – osserva l’Istat – sono tendenzialmente caratterizzate da una percentuale elevata di famiglie unipersonali, al contrario, le province del Sud hanno le incidenze piu’ alte di famiglie con sei componenti o piu’.