Come riporta il quotidiano Metropolis, nelle ultime ore alla redazione sono recapitati un biglietto ed una pendrive contenente 4 video girati all’interno delle stanze del nosocomio stabiese “San Leonardo”. Sul bigliettino la frase “Questo è quello che succede al pronto soccorso di Castellammare”. Nella pendrive invece le immagini amatoriali di scene di sesso tra operatori sanitari del reparto di urgenza. I video conterrebbero scene che non lasciano ombra di dubbio e margine di immaginazione sui protagonisti e sulla veridicità dell’atto. Si parte dai preliminari per arrivare alla fine dei rapporti

Una situazione che oltre a creare scandalo e indignazione, ha generato tanta curiosità e la corsa al lotto per tentate la fortuna. Meno fortunati i protagonisti che oltre a dover chiarire la situazione saranno sottoposti a provvedimenti disciplinare da parte della dirigenza Ospedaliera di Castellammare.