Per contrastare il fenomeno caro bollette, con i costi di luce e gas sempre più alti, il Governo ha deciso di cambiare la soglia ISEE per richiedere e ottenere i bonus sociali. Gli aiuti statali destinati a chi oggi si trova maggiormente in difficoltà. Con il Decreto Ucraina bis approvato dal Consiglio dei ministri, oltre 5 milioni di famiglie in Italia potranno accedere alle agevolazioni e ricevere lo sconto in bolletta.

Nuove soglie

Per ricevere lo sconto in bolletta attraverso l’accesso ai bonus sociali (gas, elettricità e acqua) non serve presentare domanda. Il riconoscimento è infatti automatico, grazie al Sistema Informativo Integrato nazionale (SII). Una banca dati che contiene l’elenco completo dei punti di prelievo nazionali. Dati fondamentali per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas.

Sarà dunque sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere così un’attestazione ISEE per essere riconosciuti come beneficiari dei bonus. La Dichiarazione va presentata online sul sito ufficiale dell’INPS (accedendo alla propria area personale MyINPS). Oppure tramite il supporto di un Centro Assistenza Fiscale (CAF).

GLI SCONTI

Il meccanismo di ottenimento dello sconto rimane quindi lo stesso, quello che cambia è il requisito reddituale. Nello specifico, con il Decreto Ucraina bis è stata innalzata a 12mila euro la soglia ISEE per accedere al bonus sociale elettricità e gas. Così da ampliare la platea di beneficiari.

Le cifre

Come riporta ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), il valore del bonus sociale elettrico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU. Lo sconto approvato nel I trimestre 2022 (1° gennaio – 31 marzo 2022) è pari a:

circa 165 euro per una famiglia di 1-2 componenti;

circa 200 euro per una famiglia di 3-4 componenti;

circa 235 euro per famiglie con oltre 4 componenti.

Fonte: quifinanza.it