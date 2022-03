Covid, tre vittime nell’ospedale in Campania. Focolaio nella Scafati Basket

Tre decessi nel giro di poche negli ospedali irpini causati dal Covid-19. Nel pronto soccorso dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino sono morti un 86enne di Montoro e una 70enne del capoluogo irpino. Al Frangipane di Ariano Irpino è spirato, invece, un uomo di 76 anni di Sturno. Aumentano i ricoveri. Nelle aree Covid dell’azienda Moscati si contano 31 pazienti: 5 in terapia intensiva e 24 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 1 nell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia e 1 nella Pediatria della Città ospedaliera. Nell’ospedale arianese risultano 25 ricoverati: 8 degenza ordinaria, 7 in subintensiva, 5 Medicina Covid, 1 Chirurgia, 3 Ortopedia e 1 Ostetricia.

Niente match di Verona per la Givova Scafati. Nnel gruppo squadra gialloblu sono riscontrati ben 7 casi covid. Per questo motivo il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara con la Tezenis, big match del weekend, valido per la ventitreesima giornata del girone rosso di Serie A2, che era prevista per stasera con palla a due alle 20.45.