Covid, tre vittime in poche ore nell’ospedale in Campania

Tre decessi in poche ore a causa del Covid-19 negli ospedali della provincia di Avellino. All’azienda ospedaliera Moscati del capoluogo irpino sono morti un’anziana di 89 anni di Benevento e un paziente di 79 anni di Chiusano di San Domenico. All’ospedale Frangipane di Ariano Irpino è spirata, invece, una donna di 89 anni della città del Tricolle. Nei due nosocomi irpini dedicati ai pazienti alle prese con il virus si contano ora 54 posti letto occupati. Due in meno delle 24 ore precedenti.

Cala, in Campania, intanto, il tasso di incidenza. Secondo i dati del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania, i neo positivi al Covid sono 7.130 su 39.028 test esaminati. Già ieri si era registrato un calo dell’indice con una percentuale del 19,16%, oggi scende al 18.26%. Quattro i decessi. Negli ospedali restano stabili a 37 i ricoveri in terapia intensiva; leggero aumento in degenza con 606 posti letto occupati (+ 18 rispetto a ieri).