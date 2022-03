Sono 5.233 i casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 32.637 test, 13 i nuovi decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania (8 nelle ultime 48 ore, 5 avvenuti in precedenza ma registrati ieri). In Campania sono 26 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 544 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 5.233 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 4.200 Positivi al molecolare: 1.033 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 32.637 di cui: Antigenici: 22.515 Molecolari: 10.122

Deceduti: 8 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri