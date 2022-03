Risale, in Campania, l’indice di contagio. Secondo i dati del bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione sono 3.627 i neo positivi al Covid su 31.749 test esaminati. Ieri l’indice era pari al 10,3%, oggi e’ all’11.42%. Dodici i decessi nelle ultime 48 ore; 7 sono i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali calano a 37 i ricoveri in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri); ancor piu’ netto il calo in degenza con 645 posti letto occupati (-28 rispetto a ieri).

Positivi del giorno: 3.627 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 2.841

Positivi al molecolare: 786

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 31.749

di cui:

Antigenici: 21.409

Molecolari: 10.340

Deceduti: 12 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 650

Posti letto di terapia intensiva occupati: 37

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 645

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.