Sono 8.093 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Campania su 47.535 test effettuati (33.626 antigenici e 13.909 molecolari). I dati sono infatti contenuti nel bollettino ordinario dell’unità di crisi della Regione Campania che aggiorna la situazione epidemiologica, tenendo conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e anche isolamento del ministero della Salute, alle 23:59 di ieri, martedì 22 marzo. Le nuove positività sono state identificate da 6.762 tamponi antigenici e inoltre 1.331 molecolari. Nel report indicati anche 4 decessi nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Sul fronte posti letto l’unità di crisi segnala infine 620 ricoverati nei reparti ordinari Covid e 34 degenti in terapia intensiva.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 8.093 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 6.762 Positivi al molecolare: 1.331 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 47.535 di cui: Antigenici: 33.626 Molecolari: 13.909

Deceduti: 4 (*) nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri.​