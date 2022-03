Covid in Campania, 2800 contagi e 9 vittime

Sono 2.806 i nuovi casi Covid che sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Campania a fronte di 14.930 test eseguiti, di cui 11.550 antigenici e 3.380 molecolari. Cinque decessi nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. 34 i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva. Lo ha riferito la Regione Campania nel consueto bollettino relativo all’emergenza Covid.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 2.806 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 2.479 Positivi al molecolare: 327 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 14.930 di cui: Antigenici: 11.550 Molecolari: 3.380

Deceduti: 5 (*) (*) Nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri.