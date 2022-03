Le polemiche non mancano, «l’addio al Green pass rafforzato è un regalo ai No vax. Il fatto di abolirlo da un giorno all’altro, il fatto di dire che si può tornare a lavorare significa, come messaggio comunicativo: “abbiamo scherzato. Avete fatto bene a resistere”». Lo sostiene, all’Adnkronos Salute, l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all’Università del Salento. Tra l’altro, si dice d’accordo con le proteste dei presidi che, dal primo aprile, vedranno tornare al lavoro gli insegnanti non vaccinati, che potranno riprendere l’attività, seppure non a contatto diretto con i ragazzi, facendo il tampone.

«Le persone che non volevano vaccinarsi – continua – piuttosto che fare il vaccino, come ha fatto il 90% del Paese, hanno trovato scuse contro il Green Pass. Hanno perso tempo, hanno presentato certificati, hanno presentato ricorsi…hanno perso tempo in attesa di ciò che poi è arrivato, la sanatoria. È un favore che si è fatto oltre che ai No vax anche alle parti politiche che strizzano l’occhio a queste persone».