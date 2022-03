Covid e profughi ucraini, la diretta di De Luca con le ultime decisioni

“Il Governo ha deciso di porre fine allo stato di emergenza. Noi possiamo decidere di farlo con i decreti poi dobbiamo vedere se anche il Covid si attiene ai decreti. Il mio invito ai cittadini e’ sempre lo stesso, serve prudenza”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Siamo stanchi, dopo due anni abbiamo voglia di vivere e dobbiamo tornare a vivere -dice – ma serve massima attenzione, in altri paesi si sono accessi focolai, c’e’ l’omicron 2, e credo sia ragionevole che ognuno di noi mantenga comportamenti prudenti”. Invita a portare la mascherina, De Luca e aggiunge: “Stiamo registrando un aumento di contagi e anche dei ricoveri in intensiva, piccoli numeri ma ci devono mantenere in guardia. Torniamo alla vita ma con prudenza”.

“Complessivamente abbiamo accolto oltre 3500 persone solo a Napoli e stiamo proseguendo in un’attività doverosa di accoglienza, solidarietà e ospitalità per chi fugge dall’Ucraina”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta Facebook del venerdì. “In questo momento – aggiunge – abbiamo nel Covid residence della Asl Napoli 37 nuclei familiari, complessivamente 103 persone di cui 40 minori. Fra queste persone abbiamo 20 positivi, 13 adulti e 6 minori che sono in cura presso il Covid center. Stiamo facendo quello che riteniamo sia doveroso per ogni persona di umanità e di civiltà: accogliere quelli che fuggono da una guerra che assume caratteri di grande disumanità, come capita ovviamente in tutte le guerre”.