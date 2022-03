IL 31 MARZO FINISCE LO STATO DI EMERGENZA

Confermata la fine dello stato di emergenza il 31 marzo

DAL 1° APRILE STOP SUPER GREEN PASS OVER 50 SU LAVORO

Stop all’obbligo di Super Green pass per l’accesso al lavoro degli over 50 dal 1 aprile. Sui posti di lavoro ci si potrà recare anche con Green pass base, anche superati i 50 anni d’età, ma restano in piedi, fino al 30 aprile, le sanzioni pecuniarie per chi ne è sprovvisto

MASCHERINE IN LUOGHI CHIUSI FINO AL 30 APRILE

L’obbligo di mascherine Ffp2 per tutti i luoghi al chiuso viene prolungato fino al 30 aprile: sono compresi i mezzi di trasporto pubblico e gli eventi sportivi

OBBLIGO VACCINO RESTA SOLO PER COMPARTO SANITÀ

L’obbligo vaccinale per il personale sanitario è valido fino al 31 dicembre 2022. Quello per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori è valido fino al 15 giugno

GREEN PASS BASE FINO 30 APRILE: ECCO DOVE

Resta l’obbligo di mostrare il Green pass base, ovvero quello ottenibile anche con tampone molecolare o test antigenico, fino al 30 aprile, solo per i trasporti a lunga percorrenza e per mense, concorsi e colloqui in carcere, eventi e competizioni sportive all’aperto. I turisti stranieri in Italia potranno entrare nei ristoranti anche con green pass base, dunque anche con esito di tampone alla mano

STOP AL GREEN PASS ALL’APERTO E PER NEGOZI, UFFICI E ALBERGHI

Dal primo aprile decade l’obbligo di Green pass per i luoghi all’aperto di bar, ristoranti e piscine. Stop all’obbligo di Green pass per accedere a negozi, attività commerciali, uffici pubblici, banche, poste, hotel e in tutte le strutture ricettive

SUPER GREEN PASS FINO AL 30/4 PER TUTTI I LUOGHI AL CHIUSO

Resta il green pass rafforzato fino al 30 aprile nei luoghi chiusi per servizi di ristorazione, centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi, eventi sportivi al chiuso. Le visite da parte di familiari e visitatori alle persone ricoverate all’interno di ospedali e Rsa saranno consentite fino al 31 dicembre 2022 solo con il possesso del Super Green Pass

LA CAPIENZA DEGLI STADI E IN ALTRE STRUTTURE AL 100%

Dal primo aprile torna al 100% la presenza dei tifosi negli stadi italiani, finora ferma al 75%. Una deroga il 23 marzo per Italia-Macedonia a Palermo

DECADE REGIME ZONE A COLORI

Dal primo aprile decade infatti il regime zone colorate

VIA CTS E STRUTTURE DELL’EMERGENZA

Dal primo aprile termina l’operato del Comitato tecnico scientifico, il Cts, e di tutte le strutture emergenziali nate dall’emergenza Covid, non ultima la figura del commissario dell’emergenza. Presso il ministero della Difesa sarà istituita l’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023 subentrerà il ministero della Salute

VIA GREEN PASS SU METRO, TRAM E BUS LOCALI

Dal primo aprile stop al Green pass per salire su tram, metro e bus locali

DAD SOLO PER GLI STUDENTI POSITIVI: E TORNANO LE GITE

Dal primo aprile solo lo studente che ha contratto il virus dovrà rimanere isolato a casa mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza. Fino a fine anno scolastico occorrerà portare le mascherine e mantenere la distanza. E torna la possibilità di fare gite scolastiche

CADE LA DISTINZIONE TRA VACCINATI E NON

Dal primo aprile stesse regole per tutti sulla quarantena, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no. Basta quarantene da contatto, infatti, anche per i no vax con un caso positivo al Covid: dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza. Anche se non si è vaccinati

DAL 1* MAGGIO STOP AL GREEN PASS

Secondo quanto stabilito, e salvo proroghe, all’inizio del mese di maggio non sarà più obbligatorio esibire il Green pass ovunque

SMARTWORKING NEL SETTORE PRIVATO FINO AL 30 GIUGNO

Lo smart working semplificato nel settore privato, ovvero senza un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente, viene prorogato al 30 giugno 2022.