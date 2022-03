Quando sono arrivati i carabinieri il suo cuore ancora batteva. Debolmente, ma batteva. Purtroppo però, nonostante i soccorsi si siano attivati in maniera rapidissima, non c’era nulla da fare per Caterina Frazzetto conosciuta da tutti come Ketty. La donna, che il prossimo aprile avrebbe compiuto 46 anni, è morta per un arresto cardiaco. La tragedia si è consumata ieri poco dopo l’ora di pranzo nella sua abitazione in via Fabrateria Vetus. La donna era sola in casa. A lanciare l’allarme sono stati alcuni amici della 45enne, mamma di tre figli e informatrice farmaceutica, originaria di Bari ma da tempo residente nella cittadina ciociara. Erano fortemente preoccupati perché la donna non rispondeva alle loro chiamate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Una volta introdottisi in casa, con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno trovato la donna esanime e riversa sulle scale per le quali era probabilmente caduta dopo il grave malore. In quel momento, sentito il polso flebile, i militari dell’Arma hanno realizzato che era ancora in vita. Inutile, però, ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118 accorsi successivamente sul posto. Ripartita tristemente vuota l’eliambulanza che era stata allertata ed era atterrata intorno alle 14.30 nei pressi del complesso di villette antistante a una nota pasticceria.