Una nuova data per Coco da Imperial Garden, dopo il sold out di venerdì primo aprile. Nessun posto più disponibile per la prima data del rapper, che però raddoppia anche martedì 29 marzo. Data anche questa che è ad un passo dal tutto esaurito. «Una seconda data si è resa necessaria vista l’altissima richiesta di accessi da parte del pubblico». Fa sapere la direzione del locale di Poggiomarino diventato punto di riferimento della movida in tutta l’area vesuviana ed anche oltre. Tant’è che per Coco arriveranno spettatori e clienti anche da zone piuttosto lontane della Campania. «Ci teniamo alla sicurezza di tutti, quindi abbiamo deciso di raddoppiare con una data precedente per evitare assembramenti ed altri problemi». Ma bisogna affrettarsi anche per il 29 marzo, visto che non restano ancora tantissimi posti disponibili per assistere alla performance dell’artista.

Una serie di eventi, dunque, per Imperial Garden che continua ad attirare artisti e pubblico di ogni tipologia. Nelle prossime settimane ci saranno altri appuntamenti da non perdere nel locale di Poggiomarino. A partire da due nomi altisonanti della musica partenopea come Franco Ricciardi e Rosario Miraggio che saranno in concerto proprio all’Imperial Garden.