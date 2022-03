Cervinara-Palmese: seconda domenica senza reti per la capolista

In trasferta all’Allegretto di Montesarchio il mach terminato in pareggio permette ai rossoneri di restare in largo vantaggio sulla seconda in classifica con ben 8 punti di vantaggio che assicura una certa tranquillità fino al finale di campionato. La Palmese, anche in trasferta, ha avuto con sé il calore della scatenatissima tifoseria rossonera giunta nella cittadina dell’avellinese con due pullman organizzati.

Un match che non ha mancato di regalare emozioni, che ha visto le due squadre affrontarsi più in difesa che in attacco data la grande importanza della partita per entrambe. La Palmese quindi non vince ma la classifica è ottima.