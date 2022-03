Destinato alle famiglie a basso reddito il Bonus Musica permette ai minori di usufruire di una detrazione d’imposta pari al 19% fino a 1.000 euro per una formazione nell’arte musicale. Ecco tutti i dettagli da conoscere. Il Bonus Musica 2022, come annunciato anche sul portale dell’Agenzia delle Entrate, consiste in una detrazione Irpef del 19% per le famiglie che sostengono la spesa di iscrizione a conservatori, bande, cori e scuole di musica per i propri figli (bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni).

Per l’accesso alla detrazione economica occorre che il nucleo familiare possieda un reddito complessivo inferiore a 36.000 euro, così come previsto dalla Legge di Bilancio. Nel Bonus Musica sono comprese le iscrizioni a: conservatori di musica; istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508; scuole di musica iscritte nei registri regionali; cori; bande; scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Per il Bonus Musica 2022 non occorre fare nessuna richiesta, ma basta compilare l’apposito modello, allegando, naturalmente, i giustificativi delle spese sostenute. Il Bonus si applica infatti come detrazione fiscale da ottenere in fase di dichiarazione dei redditi.