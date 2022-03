Fine degli allagamenti con i lavori pronti a partire al controfosso del fiume Sarno. E’ questa la prospettiva che dovrebbe delinearsi con l’avvio dei lavori nell’area dello sgrigliatore meccanico tra Scafati, Angri e San Marzano sul Sarno. Territori che, nelle giornate di piogge intense, sono letteralmente invasi da fango e acqua che straripano dal letto del fiume. Arrecando danni ad abitazioni e coltivazioni. L’intervento, che sarà realizzato dalla Regione Campania, dovrebbe scongiurare simili episodi.

“L’ingegnere Roberto Vacca, delegato regionale per le Grandi opere, ci ha spiegato insieme al vice governatore Bonavitacola, le opere che verranno realizzate – ha dichiarato la sindaca Carmela Zuottolo – Sono contenta, perché da oggi, da questo punto, parte l’inizio di un progetto che vede la soluzione ad un problema che da decenni affliggeva più territori, compresa la comunità marzanese. Questo territorio, vissuto anche da numerose famiglie residenti sull’area di diversi comuni, era messo in ginocchio da continui allagamenti. Un anno fa ci fu il sopralluogo a San Marzano sul ponte Marconi per capire in che modo risolvere il problema. Oggi gli ingegneri hanno tra le mani il progetto per la soluzione”.