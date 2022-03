L’Italia si muove sempre di più verso una svolta “green” e premia i cittadini che hanno scelto di aiutare l’ambiente. Dal 13 aprile potranno essere presentate le domande per accedere al bonus mobilità 2022. Sono previste agevolazioni per chi ha acquistato biciclette, monopattini e sconti anche per i servizi di car sharing.

Più nel dettaglio il nuovo bonus mobilità, contenuto nel decreto Rilancio. Consiste in un credito d’imposta riconosciuto in favore delle persone fisiche. Dal primo agosto al 31 dicembre 2020, hanno consegnato per la rottamazione un veicolo obsoleto, contestualmente all’acquisto di un altro, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km.

Queste persone possono quindi usufruire di un bonus nella misura massima di 750 euro, per le spese già sostenute nel periodo indicato per l’acquisto di: monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Fonte Balarm