In un’abitazione in vico I Sant’antonio Abate 21, a Napoli, si è sviluppato un incendio per cause probabilmente accidentali. All’interno Anastasiia Bondarenko 23enne ucraina, in Italia da circa due mesi. Con lei anche la figlia di 5 anni. La donna purtroppo è morta carbonizzata, la bambina si è salvata e sta bene. Indagini in corso dei carabinieri della Compagnia Stella per accertare la dinamica. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Le fiamme – secondo i primi elementi raccolti dai Carabinieri, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco – si sarebbero sviluppate per cause accidentali. L’ incendio e’ stato spento dai Vigili del Fuoco. I carabinieri della Compagnia Stella stanno indagando per chiarire la dinamica dell’ accaduto.

Una donna di 72 anni e’ invece morta stamane nel rogo della sua abitazione a Verbicaro, nel Cosentino. Il fatto e’ avvenuto questa mattina, alle ore 10.50 circa, in via Roma. Sul posto e’ intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Scalea. All’interno dell’appartamento i pompieri hanno trovato il corpo esanime della donna, avvolta dal rogo probabilmente divampato durante l’accensione di una stufa. Sul posto anche i Carabinieri per le indagini. Ulteriori Accertamenti sono in corso per risalire all’origine dell’incendio.