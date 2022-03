Impennata già da settimane per i carburanti. Le associazioni che rappresentano gli autotrasportatori minacciano il blocco merci. Se la benzina e soprattutto il gasolio che muove i giganti della strada dovesse effettivamente salire a questi livelli, il blocco merci purtroppo sarebbe davvero inevitabile. Ma una schiarita arriva dal Governo perché si sta parlando con insistenza di un bonus carburanti che dovrebbe arrivare a valere 1,5 miliardi di euro. Si tratterebbe di una misura straordinaria per venire incontro sia alle famiglie che alle imprese.

Di cosa si tratta

Per quanto riguarda l’erogazione concreta di questo bonus un’ipotesi sarebbe quella di un bonus modulato come quello sulle bollette. Dunque un bonus da erogare alle famiglie con un ISEE più basso oppure ai percettori del reddito di cittadinanza. Un’altra alternativa sarebbe quella di utilizzare il budget previsto dal governo a monte per ridurre oneri e accise e quindi abbassare direttamente il prezzo della benzina e del diesel alla pompa. una parte considerevole di questo bonus carburanti sarebbe erogato proprio agli autotrasportatori che più di tutti risentono del rincaro del gasolio. Infatti già da tempo gli autotrasportatori chiedevano al governo una misura di questo genere.