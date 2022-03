Camion perde il carico di aglio, uomo muore schiacciato mentre passeggia in Via Marra

Dramma questa mattina a Boscoreale dove ha perso la vita un 75enne. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava passeggiando a bordo strada quando, per cause in via di accertamento, è rimasto schiacciato dal carico di un tir: delle cassette di aglio. La tragedia è avvenuta in via Sardoncelli poco dopo le 10,30. La vittima, residente a Scafati, è stata subito soccorsa, ma l’intervento dei medici del 118 è servito solo per decretarne il decesso. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Municipale che hanno effettuato i primi rilievi e ricostruito la dinamica dei fatti. Tuttavia, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sulla salma del 75enne.

Inutili i soccorsi: quando il 118 è arrivato in zona ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale che hanno chiuso la strada per cercare di capire quanto accaduto. La procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta. La salma dell’uomo è in attesa dell’autopsia.